Nein, eine Revolution blieb aus. Vielmehr sorgte eine Vereinbarung zwischen KPÖ, Grünen und SPÖ – also jenen Parteien, welche auch die Rathauskoalition bilden – für den geplanten Wechsel an der Spitze von Graz-St. Peter: Mario Rossmann wurde nun zum neuen Bezirksvorsteher gewählt. „Der 28-jährige Universitätsassistent ist seit 2021 Mitglied des Bezirksrats und wird ihm nun bis zum Ende der Funktionsperiode vorstehen. Er ist aktuell der jüngste Bezirksvorsteher Österreichs“, betont man am Dienstag seitens der KPÖ.

Rossmann werde sich vor allem dafür einsetzen, „dass der öffentliche Raum für alle Menschen bestmöglich nutzbar ist“. Aus diesem Grund habe sich seine Partei auch für die „ÖKlos am Aita-Teich“ erfolgreich starkgemacht. Bis zur nächsten regulären Wahl im September 2026 will der 28-Jährige zudem die Errichtung eines Gehsteigs am Sternäckerweg im Bereich des Trainingszentrums Messendorf erreichen.