Was treibt Österreich so, während er im Studio ist und moderiert? Das will Ö3-Moderator Andi Knoll wissen – deshalb sendet er jeden Montag live von draußen – und packt dabei auch ordentlich mit an. Er hat schon als Florist, Hotelpage, Skilehrer und Förster gearbeitet, hat bei der Weinlese geholfen, Bräute eingekleidet, Post ausgetragen und war in einem Hundesalon, einer Tischlerei, am Hochofen und einer Bäckerei im Einsatz. Am Montag debütierte er als Maroni-Brater in der Grazer Innenstadt.

Maroni und Kastanien sind schon mal nicht dasselbe, das konnte Andi Knoll von seiner Chefin für einen Tag, Cvetka Stockinger, in Graz lernen. Sie hat von ihrem Vater die Leidenschaft für die „goldbraunen Herzen“ – wie sie sie nennt – übernommen und ist nun im 25. Jahr als „Maronessa“ in der Innenstadt zu finden. Ihr half Knoll, die Maroni zu schneiden, zu braten und zu verkaufen.

Heuer wurde schon einmal aus Graz gesendet: Am 29. Februar, einem Schalttag, hat sich Ö3-Star Philipp Hansa auf den Weg ins LKH-Univ. Klinikum Graz gemacht – um jene Babys willkommen zu heißen, die nur alle vier Jahre Geburtstag haben werden.