Gerade erst war Andi Knoll auf Ö3 aus dem Tierheim Arche Noah in Graz zu hören, wo er mit anpacken musste. Jetzt folgte auch noch Philipp Hansa. Der Ö3-Wecker-Star, ein gebürtiger Grazer, machte sich am 29. Februar – einem Schalttag – mit dem Ö3-Sendemobil und einem Kofferraum voll Baby-Bodys („Das Leben ist ein Hit!“) auf in seine Heimatstadt, um in der Morgensendung alle Babys zu begrüßen, die am 29. Februar zur Welt gekommen sind und deshalb nur alle vier Jahre Geburtstag haben.

Vor Ort erlebte das Ö3-Team wunderbare Geschichten – wie die von Eva, deren erste Tochter an einem 28. Februar vor vier Jahren, also auch in einem Schaltjahr, zur Welt kam. Heuer folgte ihr kleiner Bruder: Am 29. Februar „und als erstes Kind, das quasi im Ö3-Wecker geboren wurde“, wie Hansa scherzte. Wobei das Ö3-Team freilich nicht im Kreißsaal dabei war.

Ein zweiter und ein dritter Bub folgten noch während der Sendung, den Vater von Bub Nummer drei interviewte Hansa noch auf Sendung, er hatte mit den älteren Geschwistern draußen gewartet. „Aber jetzt reicht es dann mit Nachwuchs, jetzt ist genug!“, scherzte er.

Mit dem Ö3-Sendemobil und einem Kofferraum voll Baby-Bodys ist Philipp Hansa heute Früh nach Graz gefahren © Ö3 / Hannah Kodolitsch

Die Sendung zum Nachhören gibt’s auf der Ö3-Homepage.