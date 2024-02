Ö3-Moderator Andi Knoll packte in Grazer Tierheim an

Tiere füttern, Katzenkisterl ausräumen, Gassi gehen, Katzen beschäftigen: Das waren Andi Knolls To-Dos am Montagnachmittag auf Ö3. Er war in der Arche Noah in Graz zu Gast.