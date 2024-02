Nina Mocnik kann es schwer fassen: „Ich finde es schockierend, dass niemand das bemerkt hat“, sagt die Leiterin des Tierheims Franziskus in Rosental an der Kainach. Am Dienstag war Mocnik zu einem nächtlichen Einsatz in Köflach gerufen worden. Erst drei Wochen nach ihrem Tod war eine Frau dort gefunden worden. „Die Zwei-Zimmer-Wohnung war komplett vermüllt. Sechs Katzen mussten wir einfangen. Die Leiche der Frau wurde gerade weggebracht, als wir kamen. Ein solches Schicksal zu sehen, ist wirklich schwer zu ertragen.“