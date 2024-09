In manchen Fällen verkünden es neue Kreidestriche, manchmal auch frisch aufgeklebte Zettel auf grünen Hüttenwänden. So oder so: Was angeblich am Ende der vergangenen Saison vereinzelt vorkam, ist zum Start in die neue Geschäftszeit übergreifend der Fall – die meisten Maroni-Standler in der Grazer Innenstadt verlangen erstmals vier Euro für das Vierterl.