Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch kurz nach 12 Uhr in der Leonhardstraße in Graz ein Fußgänger schwer verletzt worden.

Der Mann, ein 32-jähriger Grazer, wollte die Leonhardstraße von der Schillerstraße kommend in Richtung Lichtenfelsgasse, überqueren. Er befand sich bereits am Zebrastreifen, da wurde er von einem Pkw erfasst. Er wurde so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert werden musste.

Das Auto wurde von einem 76-jährigen Grazer gelenkt, der mit seinem Pkw auf der Leonhardstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs war. Er wollte die Kreuzungen mit der Lessinggasse und der Schillerstraße und Lichtenfelsgasse in gerader Richtung überqueren.

Im Kreuzungsbereich Leonhard-/Schillerstraße gelten seit wenigen Wochen neue Verkehrsregeln, die teils noch für Verwirrung sorgen. Der Unfall dürfte damit aber in keinem Zusammenhang stehen.