Sie sollen den öffentlichen Verkehr beschleunigen und die Kreuzungssituation entschärfen. Die Rede ist von den neuen Regeln in der Leonhardstraße auf Höhe Schillerstraße, die seit wenigen Wochen in Kraft sind: Mit dem Pkw von der Schillerstraße kommend darf man nämlich nicht mehr in die Leonhardstraße einbiegen, sondern muss in die Lessingstraße hinauffahren. Die Praxis zeigt: Nicht alle Autofahrer halten sich daran, immer wieder wird die neue Situation ignoriert. Der Verein „Move It“ hat davon Fotos auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.