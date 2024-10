Zugegeben, nicht alles lässt sich ohne Auto machen, schon gar nicht beim Wandern. Aber gar nicht so wenige lohnende Gipfel, Almen und Hütten rund um Graz lassen sich auch öffentlich gut erreichen – per Zug, S-Bahn und RegioBus und mit dem heuer eingeführten Sammeltaxi „Flux“, das die Nutzerinnen und Nutzer auf der „letzten Meile“ von Öffi-Knotenpunkten zu 3.000 Haltepunkten in den Grazer Randgebieten (Platte und Katzelbach, Wetzelsdorf, Hafnerstraße, Plabutsch), in Graz-Umgebung und im Bezirk Voitsberg transportiert.