Im südwestlichen Teil der steirischen Landeshauptstadt Graz liegt der Buchkogel. Unzählige Wege führen kreuz und quer durch dieses beliebte Naherholungsgebiet. Ausgangspunkte für eine erfrischende Wanderung gibt es also viele. Wer mit dem Auto unterwegs ist, kann beim Gasthaus St. Johann und Paul starten. Am besten, man beginnt die Rundwanderung mit einem Abstecher zum Kirchlein, das etwas oberhalb der Gaststätte liegt. Von hier eröffnet sich ein erster prächtiger Ausblick auf Graz. Ohne Pkw beginnt die Runde beim Schloss St. Martin – hierher gelangt man bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wir starten unsere Tour beim Gasthof St. Johann und Paul. Nach dem Besuch bei der kleinen römisch-katholischen Bergkirche St. Johann und Paul geht es in südlicher Richtung zur Kronprinz-Rudolf-Warte. Der 1879 zu Ehren von Kronprinz Rudolf, dem Sohn von Kaiser Franz Joseph I., errichtete Aussichtsturm bietet einen schönen Blick auf Graz.

Von der Rudolfswarte wandern wir weiter auf dem Buchkogelsteig durch einen herrlich duftenden Mischwald zum Gasthaus Orthacker. Achtung, das beliebte Gasthaus hat nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Nach der Einkehr geht es auf dem stufigen „Oacherlsteig“ hinunter in Richtung Schloss St. Martin. Der Weg führt an Weinbauterrassen vorbei bis zu einer Abzweigung, der wir nach links folgen in Richtung Gasthaus St. Johann und Paul. Nach einem kurzen Steilanstieg erreichen wir nach insgesamt zwei Stunden wieder unseren Ausgangspunkt.