„Eigentlich müsste man das Wort Rösselmühle streichen, denn die gibt es gar nicht mehr“, meldet sich einer der Künstler, die als Zwischennutzer am Gelände arbeiten, lautstark zu Wort. Das alte Industriedenkmal in Gries, früher eine der ältesten Mühlen Österreichs, wurde nach einem Brand ja großteils abgerissen. Jetzt geht es dennoch darum, was am Areal gemeinsam mit der angrenzenden Postgarage neu entstehen soll. Das Büro Kleboth und Dollnig wurde beauftragt, einen städtebaulichen Rahmenplan zu erstellen. Den Sommer über haben sie das Gelände – das man auch großräumig bis zum Citypark und zur jetzt doch kommenden Josef-Huber-Gassen-Unterführung denkt – erforscht und sein Potenzial ausgelotet. Bei einem Infodialog wurden die ersten Ergebnisse vorgestellt und Wünsche aus der Bevölkerung aufgenommen, von den „Alltagsexpertinnen“, wie es Planer Andreas Kleboth nennt.