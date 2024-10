Am späten Donnerstagabend ist ein Pkw in eine Spar-Filiale gekracht. Laut der Feuerwehr handelt es sich dabei um die Filiale in der Floßlendstraße in Graz. Wie es zum Unfall kam, war vorerst noch nicht klar.

Die Berufsfeuerwehr Graz war mit sechs Mann im Einsatz und hatte zunächst die Auslagenscheibe im Auftrag der Polizei verschlossen, damit diese nicht über Nacht offensteht.

+++ Dieser Bericht wird laufend aktualisiert +++