Straße in Graz soll nach verstorbener Frauenministerin Helga Konrad benannt werden

SPÖ-Gemeinderätin und Frauensprecherin Anna Robosch will, dass die Stadt Graz Helga Konrad ein würdiges Andenken schafft. Dazu bringt sie in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag einen Antrag ein.