Aus Andritz kehren wir wieder zurück in das Herz von Graz. Lilly mag die Spaziergänge, die uns weiter hinausführen, aber die Innenstadt ist ihr eben sehr vertraut. Und am Marburger Kai fühlt sich das quirlige Cockerspanielfräulein pudelwohl, was im Sommer besonders am Schatten liegt, den die Alleebäume entlang der Mur spenden. Auf also zum Marburger Kai, auch wenn die sonnig-heiße Zeit mittlerweile vorbei ist, aber es gibt dafür durchaus einen aktuellen Anlass, den Besuch bei einem einstigen Bundeskanzler der Großen Koalition.