Kennen Sie die „Zauberflöte“, die Oper von Wolfgang Amadeus Mozart? Sie wissen schon, „Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig heissa hopsassa!“. In diesem weltweit bekannten Werk heißt es auch: „Seid uns zum zweiten Mal willkommen . . . .“ So, also was für Sarastros Reich gilt, wird wohl auch für die Neutorgasse gelten, vor einigen Jahren spazierten wir schon mit der noch immer nicht vergessenen Cockerspanieldame Paula durch diese Gasse, die eigentlich eine Straße ist, nun wiederholen wir den Spaziergang mit Nachfolgerin Lilly.