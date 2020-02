Facebook

Das Landesmuseum Joanneum in einer alten Ansicht © Karl Kubinzky

Hin und wieder übt sich Graz in einer eigenen Bescheidenheit. Meine Heimatadresse etwa, die Plüddemanngasse, durch welche wir Sie kürzlich geleiteten, ist in ihrer Breite und mit ihrer Frequenz längst alles andere denn das, was man sich unter einer Gasse vorstellt. Ähnlich verhält es sich in der Innenstadt mit der Neutorgasse, einer richtigen Straße und Verkehrsader. Im oberen Teil jedenfalls, zwischen Andreas-Hofer-Platz und Joanneumgürtel, durch den wir diesmal spazieren.