25 bis 30 Prozent zahlen ihre Parkgebühren in Graz bereits per Handy-App, die Tendenz ist leicht steigend“, weiß der Chef des Grazer Straßenamts Thomas Fischer. Die Vorteile sind schnell erklärt: Für den elektronischen Parkschein braucht man kein Kleingeld, abgerechnet wird in der Regel minutengenau. Die Parkzeit kann von unterwegs verlängert werden, wenn der Einkaufsbummel länger dauert. Gab es bisher vier Anbieter in Graz, die das in Kooperation mit der Stadt möglich machen, so sind es ab sofort nur noch drei. Die App „Handyparken“ der A1 Telekom Austria ist in allen Städten außer Wien Geschichte.