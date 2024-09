In Vorarlberg, Salzburg und im Burgenland haben Autofahrer den Umstieg bereits hinter sich, mit 1. Oktober ist es nun auch in den übrigen Bundesländern so weit: Die App Handyparken wird eingestellt - nur in Wien steht sie weiterhin zur Verfügung. Marktführer EasyPark hat die bestehenden Verträge mit Städten und Gemeinden übernommen.