„Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, beschreibt Michael Weixler (63), was ihm durch den Kopf geht, wenn er an diesen Sonntag denkt. Zum letzten Mal wird der Pächter des Stubenberghauses an diesem Tag mit seiner Lebensgefährtin Margareta Katzensteiner Ausflügler am Schöckl bewirten. Nach zehn Jahren und fünf Monaten ziehen beide einen Schlussstrich.