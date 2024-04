Gleich zwei Staffelübergaben stehen in bekannten Gastrobetrieben am Grazer Schöckl an. Im vergangenen Herbst wurde ja bekannt, dass sich Felix Winkler als Pächter der Johann-Waller-Hütte verabschieden wird, die den Naturfreunden gehört. Auch der Alpenverein machte sich auf die Suche nach neuen Wirtsleuten für das Stubenberghaus, nachdem der Pachtvertrag von Michael Weixler mit Juni nach zehn Jahren ausläuft.