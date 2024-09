Nach den Bundesländer-Preisen des VCÖ, bei dem in der Steiermark der Stellschlüssel in Feldkirchen bei Graz und der BiciBus Graz ausgezeichnet wurden, wurden nun im Wiener Odeon Theater die Mobilitätspreise Österreich verliehen.

Die Stadt Graz war dabei mehrfach nominiert – in der Kategorie „Bewegungsaktive Mobilität“ räumte man dann auch tatsächlich ab: Mit dem „Masterplan Gehen“, der Grundlage für den strategischen Ausbau der Fußverkehrsinfrastruktur in der Stadt. Renate Platzer als Fußgängerbeauftragte der Stadt Graz und Projektleiterin bei der Entwicklung des Masterplans sowie Wolfgang Feigl, Abteilungsleiter der Verkehrsplanung, durften den Preis feierlich entgegennehmen.

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) spricht angesichts der Preisverleihung „ein großes Lob“ für Platzer und das gesamte Team der Verkehrsplanung aus. „Mit dem Masterplan Gehen haben wir in Graz eine einzigartige Grundlage für den Ausbau der Gehwege für die kommenden Jahre geschaffen und setzen die entwickelten Maßnahmen bereits Schritt für Schritt um“, so Schwentner. Feigl zeigt sich ebenfalls sehr stolz „auf das Ergebnis der Arbeit unserer Fußverkehrsbeauftragten und freue mich auf die nächsten Projekte, die allen Generationen in Graz ein besseres Vorankommen mit dem umweltfreundlichsten Verkehrsmittel – nämlich dem Gehen – ermöglichen werden!“

Wie die Beauftragte, Renate Platzer, sagt, sind einige der Maßnahmen des Masterplans bereits in Umsetzung – „und der Fußverkehr findet nun eine stärkere Berücksichtigung in der Infrastrukturplanung.“