Eben erst wurde ja innerhalb des Weltkonzerns „Amazon“ verlautbart, dass man Homeoffice weitgehend wieder abschaffen will – das gemeinsame Arbeiten sei effizienter und schweiße mehr zusammen, so Andy Jassy als Konzernchef des US-Versandriesen. Diese Regelung wird somit auch den jüngsten Zuwachs im fernen „Premstätten, Austria“ betreffen: Denn am heutigen Donnerstag geht im Süden von Graz das erste steirische Verteilzentrum in Betrieb.