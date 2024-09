Messequadrant Graz

„Wie ein eigener Stadtteil“: Was da in der Fröhlichgasse in den Himmel wächst

Reportage. Ein Baustellenbesuch beim meist diskutierten Bauprojekt der Stadt: Bei der Herbstmesse in zwei Wochen parken schon die ersten Autos in der Tiefgarage des Messequadranten in der Fröhlichgasse, im April sollen die ersten Mieter in die fast 600 Wohnungen einziehen.