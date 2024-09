„Leider kam es auf dem Heimweg einer unserer Gäste zu einem gewalttätigen Überfall und Raub“, schreibt der Grazer Club Postgarage in einer Instagramstory. Zum Vorfall, den nun die Polizei auch öffentlich machte, ist es gegen 5.45 Uhr früh an der Ecke Rösselmühlgasse/Dreihackengasse gekommen.

Das Opfer, ein 27-jähriger Grazer, hatte eine Drum‘n‘Bass-Party des Kollektivs „Ehrliches Bumbum“ besucht und hatte sich in den Morgenstunden schwer alkoholisiert auf den Nachhauseweg gemacht. Dabei sei er bisherigen Ermittlungen zufolge im Bereich Dreihackengasse/Rösselmühlgasse von einem bislang unbekannten Täter von hinten attackiert worden, wie die Polizei schildert. Dieser soll dem 27-Jährigen seine Bauchtasche gewaltsam über den Kopf gerissen haben. Das Opfer stürzte dabei nach vorne und schlug mit dem Gesicht am Boden auf. Der 27-Jährige erlitt blutende Verletzungen im Gesicht und wurde schließlich vom Roten Kreuz ins LKH Graz eingeliefert.

Der junge Grazer konnte selbst zum Tathergang keine konkreten Angaben machen. Eine Zeugin hatte den Überfall jedoch beobachtet und auch Erste Hilfe geleistet. Der bislang unbekannte Täter soll samt Beute und geringen Bargeldbeträgen sowie in Begleitung zweier weiterer Männer in Richtung Elisabethinergasse bzw. Oeverseegasse geflüchtet sein. Eine sofortige Fahndung nach dem oder den Täter(n) lief laut Polizei bislang ohne Erfolg. Eine aussagekräftige Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Das Kriminalreferat hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet deshalb um Hinweise an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz, Tel. 059 133/65-3333. „Falls ihr etwas beobachtet habt oder Informationen zum Tathergang habt, wendet euch bitte sofort und direkt an die zuständigen Behörden“, schreibt auch die Postgarage. Und: „Wir wünschen dem betroffenen Gast eine schnelle Genesung und stehen mit vollem Mitgefühl an seiner Seite.“