Ein 16-Jähriger wurde am Sonntagabend in Graz-Gries bei einer Messerattacke schwer verletzt. Nach eigenen Angaben wäre er beim Spazierengehen in der Friedhofgasse von einem Mann festgehalten und von einer Frau mit einem Messer verletzt worden.

Der Jugendliche, der aus der Türkei stammt, erlitt mehrere Schnitt- und Stichverletzungen am Rücken, er wurde mit dem Notarztwagen ins LKH Graz gebracht und operiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bestand keine Lebensgefahr mehr.

Der genaue Tatablauf sowie das Motiv waren zunächst unklar, die Ermittlungen sind im Laufen.