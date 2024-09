Der Grazer Martin Schmid sammelt seit seiner Studiumszeit Apple-Computer. Neben seinem allerersten selbst gekauften Computer finden sich weitere Schätze in seiner Sammlung.

„Ich bin ein schräger Vogel“, sagt Martin Schmid, während er seine Sammlung an alten Apple-Geräten präsentiert. Der Universitätsprofessor unterrichtet seit 23 Jahren am Institut für Pharmazeutische Wissenschaften der Uni Graz. Seine Studierenden lässt er aber auch ab und zu an seinem Hobby teilhaben. Manchmal präsentiert Schmid nämlich eines seiner Sammlerstücke in einer Lehrveranstaltung.