Gemeinsam durch die Stadt strampeln, auf Wegen, die sonst größtenteils dem Autoverkehr vorbehalten sind – das ist beim CityRadeln möglich. Drei Touren standen heuer bereits am Programm. Zur vierten lädt die Grazer Verkehrsplanung am Mittwoch (28. August). Los geht es wie gewohnt um 18 Uhr auf dem Mariahilferplatz. Die letzte Tour der Saison ist 18 Kilometer lang. An der Labestation in der Weblinger/Straßganger Straße sorgt der Großhandelsmarkt Metro für das Wohl der Teilnehmer. Wie bei den vorangegangenen Ausfahrten wird der Pulk von einem Begleitteam unterstützt. Sollte das Wetter wechselhaft sein, erfährt man auf www.graz.at/cityradeln oder auf facebook.com/Grazer.Cityradeln, ob die Metrotour stattfinden kann.