Es klingt jetzt nach einer glücklichen Fügung, doch zunächst war man einmal ratlos. Der Koch der „Soulkitchen“, so heißt die hauseigene Mini-„Kantine“ des Grazer Gastrofachmagazins „Rolling Pin“, hatte sich nach der Pandemie beruflich umorientiert. „Wir haben gesehen, dass sehr viele Betriebe dringend nach Köchen suchen – und dachten, ausgerechnet als Magazin, in dem Jobanzeigen eine große Rolle spielen, können wir nicht auch noch einem Betrieb jemanden abziehen“, sagt Angelika Pichler. Jahrelang war sie die Human-Ressources-Chefin von „Rolling Pin“, aber auch begeisterte Hobbyköchin. Während der Pandemie wollte sie ihre Kollegen, die die Stellung vor Ort hielten, nicht verhungern lassen und begann selbst, den Kochlöffel in der „Soulkitchen“ zu schwingen – die ist nämlich viel mehr als eine kleine Kantine, sondern das Herzstück der Redaktion, in dem auch spannende Food-Experimente, Fotoshootings und Videodrehs stattfinden. Jahrelang leiteten die Küche Haubenköche wie Sandra Kollegger oder Johannes Marterer.