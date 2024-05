Ein Streifzug zwischen Gewürzen, veganen Neuheiten und hochwertigen Fleischprodukten. Bei der Rolling Pin Convention in der Grazer Messe dreht sich alles um Essen, Getränke und Innovation. Mehr als 8000 Gäste tauchen hier in die Welt des Genießens ab. Mit dabei sind auch beim heurigen zehnjährigen Jubiläum hochkarätige Köche aus dem In- und Ausland. Einer von ihnen ist Heinz Reitbauer, Inhaber des Steirereck, das zum besten Restaurant Österreichs gekürt wurde. Allerdings stellte er sich selbst an den Bühnenrand und überließ das Scheinwerferlicht seinen Lehrlingen, die ihre eigenen Gerichte präsentierten. „Ich habe das Schlechtreden der Gastronomie satt und wollte zeigen, wie stark die Zukunft ist“, meint der Küchenchef.