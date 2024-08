Gut möglich, dass Stammkunden nach der Rückkehr aus dem Urlaub „ihren“ Murpark fast nicht mehr wiedererkennen. Jedenfalls legen viele Geschäfte und Lokale im Einkaufszentrum in Graz-Liebenau einen neuen Auftritt hin. So wurde ja das McDonald‘s-Restaurant vergrößert und seit Mitte Juli auch um ein „Best of McCafé“ erweitert. Seit wenigen Tagen erstrahlt nun auch der Shop von dm nach einem dreimonatigen Umbau in neuem Glanz, zudem wurde das Deko- und Geschenkegeschäft „Nanu-Nana“ neu gestaltet.