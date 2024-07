Das große Umbauen der McDonald‘s Filialen in und um Graz geht weiter: Nun erstrahlt nach einem weitreichenden Umbau – bei laufendem Betrieb – und einer Rundummodernisierung das Restaurant im Einkaufszentrum Murpark in Graz ab sofort im neuen Look. Das Lokal wurde deutlich vergrößert und verfügt nun über 82 Sitzplätze, dazu gibt es sechs Kiosk-Bestellflächen. Einen wichtigen Teil des Angebots bietet das „Best of McCafé“. Außerdem wurde das Frühstücksangebot mit der Neueröffnung erweitert – ab sofort wird auch im Murpark das „Wiener Frühstück“ serviert.

Mit der Modernisierung des Standorts würde man ein „noch attraktiveres Restauranterlebnis für unsere Gäste“ anbieten, ist Franchisenehmer Daniel Boaje überzeugt, der mittlerweile zehn McDonald’s Restaurants in der Steiermark betreibt und mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Nationen beschäftigt. „Mit einem integrierten McCafé, einem vergrößerten Platzangebot und einem brandneuen, modernen Look setzen wir auf ein noch umfassenderes Serviceangebot – dabei verstehen wir uns als Familienrestaurant, das Treffpunkt für alle Generationen ist“, so Boaje.

Geöffnet ist der „Mäci“ im Murpark von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und am Samstag von 8 bis 18.30 Uhr.