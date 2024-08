„Es war eben alles ein bisschen neu und ungewohnt“, fasste Kollege Robert Engele in seiner „Damals in Graz“-Serie die Ereignisse rund um den Start der ersten elektrifizierten Straßenbahn am 29. Jänner 1898 beschrieben. Ein Pferd eines Kehrrichtwagens hatte gescheut und war vor die Tramway gesprungen, und weil der geschlossene Schranken beim Linienamt Hilmteich nicht beleuchtet war, fuhr ein Tramwayführer prompt dagegen.