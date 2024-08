Mit dem E-Scooter vom Eigenheim zum Bahnhof und wieder zurück. Das ist seit Ende März in Feldkirchen bei Graz möglich. Denn die Gemeinde hat gemeinsam mit der ÖBB 55 E-Scooter an zunächst 16 Stationen im Gemeindegebiet platziert. Damit folgte Feldkirchen dem Vorbild Leoben, wo bereits seit 2021 E-Scooter stationiert sind. Das Ziel: eine bessere Anbindung der Bevölkerung an das Öffinetz. Die erste Bilanz: Bis zum 31. Juli wurden insgesamt 2315 Fahrten mit den Scootern verzeichnet. Dabei haben die Feldkirchnerinnen und Feldkirchner 7284 Fahrtkilometer gesammelt. „In erster Linie werden mit den Scootern Wege zu Bahnhöfen und Busstationen zurückgelegt“, resümiert Bürgermeister Erich Gosch (ÖVP). Ausflüge oder Einkaufstouren per Scooter sind eher eine Seltenheit. Eine Bilanz, mit der Bürgermeister Erich Gosch durchaus zufrieden ist.