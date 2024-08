Pendeln über die Landesgrenze oder einfach auf einen Kaffee in Maribor an der Drau, gleich neben dem ältesten Weinstock Europas in Lent – die Strecke von Graz in die zweitgrößte Stadt von Slowenien ist nur knapp 70 Kilometer kurz und mit dem Zug in bis zu 55 Minuten zurückzulegen. Es ginge aber deutlich schneller, nämlich dann, wenn es den langen Stopp an der Grenze in Spielfeld nicht bräuchte.