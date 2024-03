Pünktlich und mit zahlreichen Passagieren an Bord ist der erste Zug der direkt von Ljubljana nach Graz unterwegs war am Donnerstagnachmittag am Hauptbahnhof eingefahren. Hinter der neuen Zugverbindung steckt eine Kooperation zwischen der ÖBB und der Slovenske železnice. Damit soll der Regionalverkehr über die Grenzen hinweg gestärkt werden. Das Ziel: „Bis 2026 sollen die Züge im einstündigen Takt zwischen Graz und Maribor pendeln“, meint Kurt Bauer, Leiter des Fernverkehr & New Rail Business der ÖBB.