„Es gibt nichts, was es nicht gibt.“ Kopfschüttelnd reagiert Robert Wiener, der Leiter der städtischen Grünraumabteilung, auf die Nachricht, dass in der Schmiedgasse ein Baum gekappt wurde. Offenbar handelt es sich dabei um keinen Unfall, sondern es dürften unbekannte Täter nachgeholfen haben. Schaut man sich den verbliebenen Baumstumpf an, sieht man: Da war jemand am im Laufe des Sonntags mit einer Säge am Werk.