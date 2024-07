So ein zähflüssiges Vorankommen in der Grazer Elisabethstraße hat auch sein Gutes. Da fällt einem in aller Ruhe erst so richtig auf, was sich dort abspielt: Die riesigen Platanen häuten sich gleichsam und verstreuen großflächig ihre Rinde. Nicht nur die Gehsteige sind mit den Fetzen der Riesen förmlich übersät, auch in Vorgärten liegen massenweise Holzkringel. Eh klar, die Bäume verkraften die laufende Großbaustelle in der Elisabethstraße nicht, stimmt‘s?