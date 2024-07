Groß war nicht nur der Widerstand im Vorfeld der Ankündigung, als Teile der Gastronomie und der Arbeitnehmervertretung aus dem Kopfschütteln kaum herauskamen. Auch als angekündigt wurde, die neue vegan-vegetarische Kochlehre werde trotzdem als neue Ausbildungsform per Verordnung gestartet, gingen die Wogen hoch. Umso unaufgeregter ging nun die „Begutachtungsfrist“ zu dieser Verordnung zu Ende: Wie man auf Nachfrage der Kleinen Zeitung im Wirtschaftsministerium verrät, endete diese Frist am Donnerstag in der Nacht mit nur 18 „Einsprüchen“.