Vor fünf Jahren war der Hype riesig, als gleich zwei Flugzeuge – eine Iljuschin IL 62 und eine Boeing 727-200 – am Dach des Grazer Hotels Novapark „landeten“: Eines der Flugzeuge wird als Fliegerbar im 80er-Jahre-Look genutzt, im anderen befindet sich das Restaurant Boeing 727-200, das als nach eigenen Angaben weltweit einziges dieser Art in 22 Metern Höhe geführt wird und alles andere als Flugzeug-Essen bietet. „Der Flair des im Original belassenen Fliegers, bequeme VIP-Sitzplätze und die angeschlossene Küche legen den Grundstein für ein besonderes Erlebnis“, heißt es in der Beschreibung des Restaurants. Geöffnet war dieses zuletzt nur am Freitag und Samstag – und das auch nur noch bis zum 31. Juli.

Denn mit August ändert man das Konzept: Ab dann ist das Restaurant nur mehr auf Anfrage exklusiv für Feiern und Veranstaltungen verfügbar. „Nutzen Sie die nächsten zwei Wochen noch die gewohnten Öffnungszeiten aus! Wir freuen uns auf ihren Besuch“, lud man in einem Facebookposting ein. Über den Dächern von Graz kann man beim Hotel weiterhin eiskalte Getränke genießen – auf der Sonnenterrasse auf 22 Metern Höhe bei der Iljuschin Il-62M oder etwas tiefer auf der begrünten Außenterrasse der Nova-Spa.