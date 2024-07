„Wenn es um Klimaschutz und Klimawandelanpassung geht, brauchen wir fundierte Daten und weniger Bauchgefühl“, unterstrich Stadtbaudirektor Bertram Werle am Mittwoch. Gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) und der Leiterin des Stadtvermessungsamts Elke Achleitner stellte er am Mittwoch das Onlineportal vor, über das jetzt alle Daten abrufbar sind, die die beteiligten Experten bisher im Klimainformationssystem (KIS) sammeln konnten. Temperatur, Windströmungen und Niederschläge haben sie dabei genauso im Fokus wie die Beschaffenheit und die Farbe von verwendeten Baustoffen – und das nicht nur im Grazer Stadtgebiet, sondern in einem 600 Quadratmeter großen Gebiet im steirischen Zentralraum.