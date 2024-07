Das Einkaufen im Supermarkt per App oder am PC und mit Zustellung per Fahrrad-Lieferservice nimmt auch in Graz ordentlich Fahrt auf: Während der Grazer Platzhirsch Velofood Lebensmittel & Co. aus dem eigenen kleinen Supermarkt mit Bio-Fokus durch die Stadt radelt, setzt der Berliner Konzern Delivery Hero mit seiner Marke foodora auf die Zusammenarbeit mit Supermärkten des Rewe-Konzerns. Vor Kurzem hat man erst bekannt gegeben, dass man das Vollsortiment von vier Grazer Billa-Filialen via pinkem Fahrrad-Lieferservice bestellen kann, nun kommt auch noch Penny dazu. Seit dieser Woche können Kundinnen und Kunden in Graz aus einem breiten Sortiment an Drogerie-, Haushalts- und Lebensmittelartikeln wählen und sich dieses innerhalb einer Stunde sich direkt an die Haustür liefern lassen.

In Wien wurde die Kooperation mit Penny schon im April gelauncht, und das Interesse habe in den ersten Wochen bereits alle Erwartungen übertroffen. Nach der umfassenden positiven Resonanz und etwa mehreren tausend wöchentlichen Bestellungen wird die Kooperation nun ausgeweitet, heißt es in einer Aussendung.

Gleiche Preise wie in den Filialen

Die Grazer Kundinnen und Kunden können ab sofort von Montag bis Samstag ihren Einkauf via weniger Klicks in ausgewählten Filialen (online ist derzeit, Stand Donnerstagvormittag, die Filiale Annenstraße verfügbar) tätigen. Der Mindestbestellwert liegt anfangs bei 15 Euro, die Servicepauschale beträgt 39 Cent, dazu werden keine weiteren Liefergebühren verrechnet, heißt es seitens foodora. Die Preise würden den festgelegten Kurantpreisen entsprechen, Aktionen und Rabatte können bei Lieferung nicht berücksichtigt werden.

Man ermögliche den Kundinnen und Kunden „einen einfachen, smarten, stressfreien, aber auch gleichzeitig schnellen Einkauf, der ihre Bedürfnisse abdeckt“, listet Penny-Geschäftsführer Kai Pataky die Vorteile auf. Das zu den gleichen Preisen wie in der Filiale. Für foodora-CEO Herbert Haas handle es sich um einen „weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Penny.“ Er ist sich sicher, „dass das neue Angebot in Graz ebenso gut angenommen wird wie in Wien.“

Ein Traditionsgebäck als klarer Favorit

Übrigens, auch was die beliebtesten Bestellungen sind, liefern Foodora und der Rewe-Konzern als Information mit: Besonders begehrt bei den Kundinnen und Kunden in Wien sind Gebäck und Softdrinks, wobei die „Ich bin Österreich Kaisersemmel“ als klarer Favorit hervorsticht.