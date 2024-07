„Für mich ist das derzeit der schönste Ort von Graz“, scherzte Gernot Ranftl am Freitag mit Blick auf die große Baugrube am Dietrichsteinplatz. Der Grund, warum sich der Geschäftsbereichsleiter für Finanzen und Infrastruktur der Grazer Berufsfeuerwehr beim Anblick von geschäftigen Arbeitern und ersten sichtbaren Betonschalungen dermaßen freut: Nach dem Abbruch der in die Jahre gekommenen Feuerwache Ost im Mai und April hat man vor einigen Wochen die Ärmel für die Errichtung des Neubaus hochgekrempelt. Am Freitag fand unter großer Beteiligung der Stadtpolitik und der für den Bau Verantwortlichen der offizielle Spatenstich statt.