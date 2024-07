Kunst füllt die (Noch-)Leerstände im neuen Stadtteil Graz-Reininghaus: Nach der Schau „Tropical Explosion“ von Christina Helena Romirer im Green Tower wird das Pop-up-Ausstellungsprogramm der Steirischen Kulturinitiative nun mit einer Ausstellung der Architektin, Filmemacherin und Künstlerin Lotte Schreiber fortgesetzt. „I Cast my Gaze – Lotte Schreibers Filmräume“ heißt die von Nicole Pruckermayr kuratierte Schau, die ab Samstag im Erdgeschoß des Mirror Towers, dem zweithöchsten Wohngebäude der Steiermark, zu sehen ist.

In den Arbeiten geht es um die historische und gesellschaftspolitische Bedeutung von Architektur, urbanem Raum und Landschaft genauso wie Texte, heißt es im Begleittext: „Konkrete Orte werden kinematografisch vermessen, es entstehen neue poetische Abhandlungen. Es wird ineinander montiert, collagiert. Die Montagetechnik des Films wird in das Verfahren der Collage überführt: Beziehungen zwischen Realität und Fiktion, Geschichte und Gegenwart, Körper und Architektur, politischem Raum und Privatsphäre werden so verhandelt.“

Am ersten Ausstellungstag, dem 6. Juli, findet eine partizipative Filmperformance statt, für die noch Mitwirkende gesucht werden. „We gather! oder Auf der Suche nach der Agora“ ist eine Art demokratische Versammlung, die von allen gemeinsam gebildet wird. „Wer mitmachen mag, möge sich melden“, bittet die Kulturinitiative: Per Mail an steirische@kulturinitiative.at, oder telefonisch unter Tel. 0650 566 23 44.

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 31. August, geöffnet ist je am Freitag und Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Donnerstag („late open day“) von 17 bis 21 Uhr, Donnerstag ist zudem immer Kinotag – jeweils um 19 Uhr startet ein Filmprogramm in Kinolänge. Weitere Specials sind am 25. Juli (19 Uhr: Künstlerin und Kuratorin führen durch die Ausstellung), 28. August (19 Uhr: Filmgespräch mit Künstlerin und Kuratorin) und 31. August (Filmgespräch mit Diagonale-Intendantin Claudia Slanar und Lotte Schreiber) geplant.