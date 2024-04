20 Quartiere entstehen bis 2030 in Graz-Reininghaus, dem 50 Hektar großen Stadtteil zwischen Gries, Wetzelsdorf und Eggenberg. Drei davon mit rund 1.000 Wohnungen entwickelt ÖWG Wohnbau. Ein weiteres Quartier ist nun mit dem 6a Süd fertiggestellt, 129 geförderte Mietwohnungen in drei bis zu siebengeschossigen Wohnbauten konnten übergeben werden.

Geplant von KFR-Architekten, die als Sieger aus einem österreichweit offenen Wettbewerb hervorgegangen waren, wurden im Quartier 6a Süd insgesamt sieben Gebäude mit 340 Wohnungen realisiert. Alle Wohnungen im neuen Quartier zeichnen sich durch großzügige Balkone oder Terrassen mit zugeordneten Grünflächen aus. Auch ein Gemeinschaftsraum, der mit Küche und Mobiliar ausgestattet ist, ist in den neuen Bauten zu finden. Im Erdgeschoss befinden sich Gewerbeflächen. Hier sind für Büro, Handel, Gewerbe und Gastronomie noch Flächen verfügbar.

Aber auch außerhalb der Gebäude und der eigenen Bereiche findet sich viel Gemeinschaftsfläche. So gibt es mehrere Spielplätze, einen Aktivitätenpark, einen Quartiersplatz und, damit verbunden, einen Grätzeltreff. Hier laden Sitzmöbel zum Verweilen und zum Austausch ein. Dabei wurde bewusst ein geschlossener Charakter der Freibereiche vermieden. Durch die Anordnung der Baukörper seien so unterschiedlichste Freiräume mit ausdifferenziertem Öffentlichkeitsgrad und hoher Nutzungsvariabilität entstanden, heißt es in einer Aussendung.