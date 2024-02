Dieses Projekt hat eine lange Geschichte. Aber mit dem offiziellen Spatenstich wollen Christian Reißing von der deutschen ZBI-Gruppe und Robert Sommersguter von der Grazer KS Baumanagement nun einen Punkt machen und in die Zukunft schauen. Und die ist groß. Jedenfalls was das Gebäude betrifft, das nun in der Kärntner Straße 1 in den Himmel wächst: Direkt an der Gürtelturmkreuzung entsteht ein bis zu 65 Meter hohes Haus, in dem rund 175 Wohnungen sowie gut 4500 Quadratmeter für Büro und Gewerbe ein neues Zuhause bekommen.