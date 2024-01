Zwei wichtige Neuzugänge im neuen Stadtteil Graz-Reininghaus: Am Mittwoch wurde eine Bankfiliale eröffnet, am Donnerstag ein Supermarkt. Die Grünen fordern im Gemeinderat ein neues Modell gegen die Leerstände in der Sockelzone.

Neuer Spar und Sparkasse in Reininghaus – und neue Forderung für Sockelzone

Es ist eine Eröffnung, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern im neuen Grazer Stadtteil heiß erwartet wurde: Nach der Eröffnung des Gesundheitszentrums am 2. Jänner und des Kiosks gibt es nun endlich einen Supermarkt. Am heutigen Donnerstag eröffnete mit dem Spar-Supermarkt im Quartier 1 der lang ersehnte Lebensmittel-Nahversorger. Die Filiale liegt im Erdgeschoß des „Green Towers“, einem Hochhaus, das sich durch besonders klimaschonenden Bau auszeichnet – dementsprechend wird auch die neue, 400 Quadratmeter große, Filiale umweltfreundlich betrieben, so setzt man auf eine hocheffiziente CO₂-Kälteverbundanlage. „Ein ressourcenschonender und klimaeffizienter Betrieb sind gelebte Realität“, sagt Spar-Chef Christoph Holzer dazu. Geheizt wird über den Fußboden mittels Wärmepumpe mit integrierter Wärmerückgewinnung. Dabei wird die Abwärme der Kühlmöbel genutzt.

Eine Besonderheit im autofreien Stadtteil sind die 21 Freiparkplätze, die für die Supermarkt-Kunden kostenlos bereitstehen. Mit der Straßenbahnlinie 4 gibt es zudem eine optimale Straßenbahnanbindung.

Der Spar Reininghaus im Erdgeschoß des Green Towers

Scheckübergabe: Zur Eröffnung übergab man 3000 Euro an die Straßenzeitung Megaphon. Im Foto: Christoph Holzer (Geschäftsführer Spar Steiermark & Südburgenland), Sabine Gollmann (Leiterin Megaphon), Danijel Sebesic (Marktleiter), Endi Tumbri (Marktleiter Stellvertreter) © SPAR/Werner Krug

Steiermärkische Sparkasse eröffnete neue Filiale

Einen Tag vor Spar hat die Steiermärkische Sparkasse ihren neuen Filialstandort an der Unesco Esplanade 12 in Reininghaus aufgesperrt – mittlerweile der 40. Standort, der dem zukunftsweisenden Filialkonzept entspricht, betont man bei der Bank: Mit moderner Ausstattung auf rund 155 Quadratmetern barrierefreier Fläche und drei diskreten Beratungszimmern würden „alle Bereiche des Geldlebens abgedeckt“. Vorstandsvorsitzender Gerhard Fabisch hebt dazu hervor: „Wir setzen dabei nicht nur auf unser Online-Banking George, das rund um die Uhr und ortsunabhängig verfügbar ist, sondern auch auf ein starkes, erweitertes Filialnetz.“

Vorstandsvorsitzender Fabisch und Filialleiter Stefan Handl mit den beiden Kundenbetreuerinnen Rojda Cömlekci und Angelika Wostal

Antrag im Gemeinderat: Riegler soll Betreibermodell gegen Leerstand erstellen

Die für ein lebendiges Stadtviertel wichtige Bespielung der Sockelzonen war schon mehrfach Thema im Grazer Gemeinderat. Schon in der letzten Gemeinderatssitzung im Dezember wurde die Frage gestellt, was unternommen wird, um dem Leerstand zu entgegnen. Heute Donnerstag stellt Alexandra Würz-Stalder für die Grünen dazu den Dringlichen Antrag, Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP) zu beauftragen, gemeinsam mit der zuständigen Fachabteilung ein Konzept für ein Betreibermodell zur Förderung und Belebung der Erdgeschoßzonen in Reininghaus zu erstellen.