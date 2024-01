Es ist der dritte in Graz und der 35. in Österreich: Am heutigen Mittwoch wurde der neue Denns BioMarkt in der Eggenberger Allee 26a in Graz eröffnet. Angeboten werden mehr als 6000 Bio-Produkte auf einer Verkaufsfläche von mehr als 500 Quadratmetern. Als erster Markt deutschland- und österreichweit ist er in leuchtendem Grün gestaltet und mit Gemüse- und Obstmalerei verziert.

„Wir bieten zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter zwei Lehrlingen, zukunftssichere Jobs und die Chance einen aktiven Beitrag für Klima- und Umweltschutz zu leisten“, zeigt sich Oliver Dobbs, Geschäftsleitung dennree Naturkost GmbH Österreich, von der Neueröffnung begeistert. Bis zum 13. Jänner gibt es Rabatte, regionale Lieferantinnen und Lieferanten präsentieren persönlich ihre Produkte und laden zu Verkostungen ein.

Spar eröffnet am 18. Jänner in Reininghaus

Der Green Tower mit Spar-Filiale in Reininghaus © ENW

Eine von vielen schon lange erwartete Supermarkt-Eröffnung steht nächste Woche in Reinighaus ins – nun ja – Haus: „Wir eröffnen am Donnerstag, 18. Jänner 2024 unseren neuen Supermarkt im Quartier 1 in Graz Reininghaus“, bestätigt man bei Spar. An der Adresse Am Steinfeld 8 in 8020 Graz im Gebäude „Green Tower“ befinden sich 130 Wohnungen, darunter der Spar-Supermarkt, der nun die Versorgung von Reininghaus sicherstellen soll. Begehrt ist auch, was sich vor dem Supermarkt befindet, nämlich 20 Freiparkplätze– die einzigen in Reininghaus. Sie können während des Einkaufs genutzt werden.

Bei der Filiale handelt es sich um einen urbanen 400 Quadratmeter großen Nahversorger-Supermarkt. Passend zum begrünten und auch sonst nach vielen Umwelt-Kriterien errichteten „Green Tower“ setzt man auch im Markt auf nachhaltige Technologien, betont man bei Spar: „Wir installieren dort eine Wärmerückgewinnungsanlage, bei welcher die Abwärme der Kühlgeräte zum Heizen des Marktes verwendet wird.“