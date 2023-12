Einen Zielkonflikt erkennt der Stadtrechnungshof in seinem jüngsten Prüfbericht, den Direktor Hans-Georg Windhaber vorgelegt hat. Es geht dabei um die Unterführung in der Verlängerung der Josef-Huber-Gasse, unter der Marienhütte und der Zugstrecke durch. Einerseits ist das Vorhaben vertraglich vereinbart als Erschließung des Reininghaus-Areals Richtung Innenstadt. Andererseits widerspricht eine reine Autoinfrastruktur den Mobilitätszielen 2040 und den Klimazielen, die sich die Stadt per Gemeinderatsbeschluss gesetzt hat.