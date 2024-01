Es ist eine Eröffnung, die von den Menschen im neuen Grazer Stadtteil heiß erwartet wurde: Nach dem Aufsperren des Gesundheitszentrums am 2. Jänner und des Kiosks und einer Bäckerei im Vorjahr gibt es nun endlich einen Supermarkt in Reininghaus. Und eine Bank. Am Donnerstag eröffnete der Spar im Green Tower, am Tag davor die Steiermärkische.