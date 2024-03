Es war den Machern hinter dem Kultursponsoring-Preis Maecenas sogar einen Sonderpreis wert, der ein- und erstmalig vergeben wurde: Die Bauträger der Reininghausgründe haben 2023 einen eigenen Verein gegründet – mit dem Ziel, einen nutzungsdurchmischten und lebendigen Stadtteil zu fördern. Der „Förderverein Stadtteil Graz Reininghaus“ macht es nicht nur möglich, Festivals wie etwa die Diagonale zu sponsern, sondern bringt auch aktiv Kultur und damit mehr Leben in den neu entstandenen Stadtteil. Im Rahmen der Diagonale wurden bei der „Street Cinema Tour“ Leerstände und verborgene Ecken mit Filmen bespielt, das Klanglicht schuf sogar eine Lichtbrücke zwischen der Altstadt und Reininghaus.

Dieser innovative Zusammenschluss der Gruppe von Bauträgern und die Überführung in den Förderverein zeige deutlich: „Kunst und Kultur findet immer statt und erfindet Stadt. Mit der finanziellen wie ressourcentechnischen Unterstützung der Wirtschaft und dem Förderverein ‚erfindet‘ sie sogar einen ganzen Stadtteil“, lobt die Jury.

Die Urkunden haben Birgit Leinich (Vereinsvorstand, GF ÖSW Wohnbauträger GmbH), Wolfgang Wahlmüller (Generaldirektor ÖSW) und Florian Stadtschreiber, (Vereinsvorstand, Bauträger ÖWG) für den Verein entgegengenommen. Ebenso anwesend waren Heide Oberegger in Vertretung der Diagonale, Alfredo Barsuglia und Nives Widauer (Kunst am Bau); verhindert war Nicole Pruckermayr (GF Steirische Kulturinitiative und Künstlerin „Gina liebt“ in Reininghaus) wie Bernhard Rinner und Birgit Lill vom Klanglicht.

Aktuell sind folgende Bauträger Mitglied im Förderverein Stadtteil Graz Reininghaus: ÖSW, ÖWG, ENW, GRAWE, Belvedere11, GA Immo, SGN, BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany, ARE.